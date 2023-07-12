Эксперт оценил риски военной эскалации после нового пуска ракеты КНДР
Эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев в разговоре с Рамблером прокомментировал недавний запуск КНДР ракеты большой дальности, а также оценил риски военной эскалации из-за действий Пхеньяна.
По данным СМИ, утром 12 июля КНДР в ходе испытаний под большим углом запустила баллистическую ракету, способную достичь любой точки на территории США при обычной траектории полета. В японском Минобороны отмечали, что ракета пролетела около тысячи километров и упала в Японском море в 250 километрах от острова Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии.
КНДР в условиях давления со стороны США и их союзников продолжает наращивать свой ракетный ядерный потенциал как ключевой аргумент в этом противостоянии, подчеркнул Хрусталев. По его словам, запущенная в среду баллистическая ракета изначально разрабатывалась как оружие, способное нанести удар по территории США.
У нее такие апогеи дальности и время полета, что при запуске под другим углом, при нормальной, а не навесной траектории [ракета была бы способна долететь до США - прим. ред.]. Ее дальность явно межконтинентальная.Владимир Хрусталев Эксперт по ракетно-ядерному распространению
Эксперт добавил, что характеристики ракет КНДР значительно улучшаются с каждым годом - и эксплуатационные, и боевые, что продемонстрировал недавний пуск.
На фоне нового цикла обострения отношений с США Пхеньян своими пусками "убивает двух зайцев", отметил специалист.
"С одной стороны, он демонстрирует реакцию на непрерывный цикл боевой подготовки и перемещение войск у своих государственных границ, что в этом году идет практически в ежемесячном и еженедельном формате. С другой стороны, Пхеньян совмещает приятное с полезным. В данном случае очередные ракетные испытания - это универсальный и экономичный способ решения соответствующих задач", — сказал Хрусталев.
Любой запуск ракет со стороны КНДР всегда будет вызывать обостренную реакцию и восприниматься как геополитический жест Пхеньяна, добавил он.
"И так будет происходить вне зависимости от того, какие именно мотивы лежали в основе каждого конкретного пуска - технические испытания, военные учения или и то, и другое с целью донесения какого-то внешнеполитического жеста. В любом случае обостренная реакция на любой запуск КНДР приводит к тому, что у него всегда есть некое внешнеполитическое эхо", — сказал он.
Говоря о возможной реакции США на новый пуск северокорейской ракеты, Хрусталев допустил, что Вашингтон может направить к границам КНДР свои военные самолеты и суда.
"Регион находится в состоянии стабильного обострения, и это обострение, очевидно, продолжится в текущем формате. Его переход во что-то неочевидное, плохое может быть только в одном случае: если произойдет что-то действительно необычное. Например, в ходе учений боевые самолеты пересекут границу КНДР. То есть должно произойти то, что будет интерпретировано одной из сторон не как демонстрация, а как начало атаки. В условиях серьезного обострения обстановки, когда большой контингент войск находится в высокой степени готовности и следит за действиями друг друга, какой-либо настоящий инцидент может привести к чему-то серьезному. Однако вероятность того, что кто-то в своем уме преднамеренно попытается сделать что-то подобное очень низка", — заключил специалист.
Ранее, по данным Reuters, на фоне пуска ракеты Северной Кореей глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли встретился с коллегами из Японии и Южной Кореи.