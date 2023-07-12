"Регион находится в состоянии стабильного обострения, и это обострение, очевидно, продолжится в текущем формате. Его переход во что-то неочевидное, плохое может быть только в одном случае: если произойдет что-то действительно необычное. Например, в ходе учений боевые самолеты пересекут границу КНДР. То есть должно произойти то, что будет интерпретировано одной из сторон не как демонстрация, а как начало атаки. В условиях серьезного обострения обстановки, когда большой контингент войск находится в высокой степени готовности и следит за действиями друг друга, какой-либо настоящий инцидент может привести к чему-то серьезному. Однако вероятность того, что кто-то в своем уме преднамеренно попытается сделать что-то подобное очень низка", — заключил специалист.