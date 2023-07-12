СМИ: запущенная Северной Кореей ракета могла достичь любой точки США

Межконтинентальная баллистическая ракета, которую КНДР запустила 12 июля, могла бы достичь любой точки на территории США при обычной траектории полета (в зависимости от веса боеголовки). Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники в Минобороны Японии.

Собеседники портала заявили, что расчетная дальность полета ракеты достигает примерно 15 тысяч километров. Так как ракету запустили под большим углом, высота ее полета составила шесть тысячи километров.

По японским оценкам, ракета пролетела около тысячи километров и упала в Японском море в 250 километрах от острова Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря утром 12 июля.

Время полета ракеты составило 74 минуты, что является самым продолжительным показателем для КНДР, превысив предыдущий рекорд в 71 минуту (запуск 24 марта 2022 года).