Лукашенко сделал заявление по поводу ядерного оружия
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поставленное Россией ядерное оружие не будет применено, пока оно размещено в его стране. Об этом сообщает БелТА.
Он также добавил, что пока в Беларуси находится ядерное оружие «на белорусскую землю никогда не ступит нога врага».
«И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», – заявил он.
Помимо этого Лукашенко также добавил, что критика размещения российского ядерного оружия в Беларуси поступает от стран Запада, а также их сторонников из числа белорусской оппозиции. В ответ на это Лукашенко вспомнил, что оппозиция ранее также критиковала строительство в белорусской атомной электростанции, но это решение оказалось верным.
«Когда-то я вам на большом форуме говорил: если вы не знаете, что делать в той или иной ситуации, а ваши враги гвалтом кричат, делайте все наоборот. Если они кричат, что ядерное оружие – это плохо, делайте наоборот», – заявил он.
Ранее Россия передала Беларуси часть своего ядерного оружия.