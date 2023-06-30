Орбан отказался давать Украине деньги

«Прошло полтора года, мы сделали то, что сделали, результат нулевой, даже отрицательный. Россия не побеждена, российское политическое руководство на месте, в российской экономике все хорошо, а мы страдаем от высокой инфляции, и у нас нет денег, чтобы поддержать украинцев. Очевидно, что контрнаступление, начатое украинцами, идет трудно, и есть серьезные сомнения в том, что мы вообще можем на что-то надеяться», – заявил он.