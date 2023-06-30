Орбан отказался давать Украине деньги

Орбан заявил, что Венгрия больше не даст денег Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна больше не будет выделять деньги на военную поддержку Украины, так как финансирование Киева не приносит ожидаемых результатов. Об этом Орбан рассказал в интервью местной радиостанции Kossuth.
По словам Орбана, финансовая поддержка Украины не приведёт к завершению конфликта, а лишь затягивает его. Премьер-министр Венгрии также заявил, что он «принадлежит к другой школе», которая уверена, что военный конфликт необходимо закончить с помощью дипломатии.
«Прошло полтора года, мы сделали то, что сделали, результат нулевой, даже отрицательный. Россия не побеждена, российское политическое руководство на месте, в российской экономике все хорошо, а мы страдаем от высокой инфляции, и у нас нет денег, чтобы поддержать украинцев. Очевидно, что контрнаступление, начатое украинцами, идет трудно, и есть серьезные сомнения в том, что мы вообще можем на что-то надеяться», – заявил он.
Орбан также заявил, что сейчас Евросоюз «находится на пределе» из-за поддержки Украины. В связи с этим Венгрия, по его словам, в дальнейшем будет выступать против финансирования Киева.
«Мы больше не будем давать деньги Украине, пока они не скажут нам, куда делись €70 млрд, которые мы выделили ранее», – подытожил он.
Ранее Виктор Орбан с помощью мема с Джоном Траволтой спросил у Еврокомиссии, куда ушёл бюджет Евросоюза.