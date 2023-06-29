Премьер Венгрии Орбан высмеял главу Еврокомиссии фон дер Ляйен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с юмором прокомментировал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по увеличению многолетнего бюджета Евросоюза. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне глава ЕК рассказала, что ведомство пересмотрело бюджет на ближайшие три года и предложило странам ЕС увеличить его на 66 млрд евро. Большую часть из этих денег (50 млрд евро) планируется направить Киеву.

Орбан напомнил, что два года назад был принят семилетний бюджет Евросоюза. Вместе с тем, денежные средства уже закончились.

«Как так? Что случилось? Еврокомиссия, где деньги?», - риторически вопросил премьер.

Уточняется, что к своему посту в Twitter Орбан приложил мем с известным актером Джоном Траволтой из картины «Криминальное чтиво».

Ранее премьер Венгрии сообщил, что Украина фактически утратила свой суверенитет. Соответственно, предположения по мирному урегулированию следует направлять не в Киев, а в Вашингтон.