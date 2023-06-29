В Нью-Йорке загорелся магазин из «Завтрака у Тиффани»

В Нью-Йорке произошёл пожар в ювелирном магазине Tiffany, который появился в фильме 1961 года «Завтрак у Тиффани». Об этом сообщает NBC.

Уточняется, что причиной пожара стало возгорание трансформатора. Как уточнил представитель Tiffany & Co., пожар начался в подвале магазина.

На данный момент пожар был потушен. Информации о пострадавших на данный момент нет. Представители магазина сообщили, что здание проверит начальник пожарной охраны, после чего магазин вновь возобновит работу.

«Завтра у Тиффани» – высокооценённая критиками романтическая комедия Блейка Эдвардса с участием Одри Хепбёрн и Джорджа Пеппарда. Саундтрек фильма получил премию «Оскар» в 1962 году. Ювелирный магазин Tiffany & Co. был частью сюжета картины.