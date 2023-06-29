В Нижнем Новгороде произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МЧС по Нижегородской области.

По данным министерства, горят фура и несколько гаражей. Отмечается, что к тушению уже удалось привлечь более 50 человек.

«В 9.45 поступило сообщение о пожаре по адресу Н.Новгород, шоссе Жиркомбината, 22. Горит фура и несколько гаражей. К тушению пожара привлекаются 51 человек и 14 единиц техники», - сообщает МЧС.

Дальнейшая информация уточняется, говорится в сообщении.