В Нижнем Новгороде произошел крупный пожар
Крупный пожар произошел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МЧС по Нижегородской области.
По данным министерства, горят фура и несколько гаражей. Отмечается, что к тушению уже удалось привлечь более 50 человек.
«В 9.45 поступило сообщение о пожаре по адресу Н.Новгород, шоссе Жиркомбината, 22. Горит фура и несколько гаражей. К тушению пожара привлекаются 51 человек и 14 единиц техники», - сообщает МЧС.
Дальнейшая информация уточняется, говорится в сообщении.
Как утверждает Telegram-канал «ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область», очевидцы сообщают о взрыве цистерны на складе лакокрасочных покрытий. По его данным, есть пострадавшие.
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