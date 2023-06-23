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Стало известно о просьбе США к России остаться в зерновой сделке

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что просила своих коллег по Совбезу призвать Россию не выходить из зерновой сделки. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Стало известно о просьбе США к России остаться в зерновой сделке
© РИА Новости

Такое заявление Томас-Гринфилд сделала во время заседания Совбеза ООН. По её словам, Россия оказалась единственной страной, которая угрожает выйти из соглашения.

Россия отказалась содействовать поставкам зерна в страны Запада

«Вызывает глубокую тревогу тот факт, что Россия вновь оказалась единственной страной, угрожающей выйти из этой инициативы. По мере того, как на Украине и в России начинается новый урожай зерна, эта договоренность становится еще более важной. Коллеги, мы должны призвать Россию остаться в черноморской зерновой инициативе», – рассказала она.

Ранее вице-премьер по восстановлению Украины заявил, что Киев настроен пессимистично по поводу продления зерновой сделки.

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