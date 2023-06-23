Стало известно о просьбе США к России остаться в зерновой сделке
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что просила своих коллег по Совбезу призвать Россию не выходить из зерновой сделки. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Такое заявление Томас-Гринфилд сделала во время заседания Совбеза ООН. По её словам, Россия оказалась единственной страной, которая угрожает выйти из соглашения.
«Вызывает глубокую тревогу тот факт, что Россия вновь оказалась единственной страной, угрожающей выйти из этой инициативы. По мере того, как на Украине и в России начинается новый урожай зерна, эта договоренность становится еще более важной. Коллеги, мы должны призвать Россию остаться в черноморской зерновой инициативе», – рассказала она.
Ранее вице-премьер по восстановлению Украины заявил, что Киев настроен пессимистично по поводу продления зерновой сделки.