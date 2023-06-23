Стало известно о просьбе США к России остаться в зерновой сделке

«Вызывает глубокую тревогу тот факт, что Россия вновь оказалась единственной страной, угрожающей выйти из этой инициативы. По мере того, как на Украине и в России начинается новый урожай зерна, эта договоренность становится еще более важной. Коллеги, мы должны призвать Россию остаться в черноморской зерновой инициативе», – рассказала она.