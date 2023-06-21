Украина пессимистично настроена по поводу продления зерновой сделки
Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Киев «не настроен оптимистично» по поводу продления зерновой сделки. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на агентство Франс-Пресс.
Такое заявление вице-премьер сделал на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.
«На данный момент мы не настроены оптимистично», – заявил Кубраков.
Он также добавил, что эффективность коридора упала с начала мая. По словам Кубракова, Киев предпринимает все необходимые усилия, что поддерживать зерновую сделку, а также осознаёт, насколько она критична для стран Африки и глобальной продовольственной безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данный момент нет предпосылок для продления зерновой сделки.
Рамблер: главные новости