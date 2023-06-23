Танец первой леди Франции попал на видео

На попавших в сеть кадрах можно увидеть, как 70-летняя первая леди Франции энергично танцует под хит группы Black Eyed Peas «I gotta Feeling». Танец был исполнен на вечере в честь Праздника музыки, который организовали в Елисейском дворце. При этом стоящий рядом президент Франции, также попавший на видео, ведёт себя гораздо сдержанней.