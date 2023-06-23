Танец первой леди Франции попал на видео
В сеть попало видео, на котором запечатлён энергичный танец жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит.
На попавших в сеть кадрах можно увидеть, как 70-летняя первая леди Франции энергично танцует под хит группы Black Eyed Peas «I gotta Feeling». Танец был исполнен на вечере в честь Праздника музыки, который организовали в Елисейском дворце. При этом стоящий рядом президент Франции, также попавший на видео, ведёт себя гораздо сдержанней.
Ежегодное мероприятие каждый раз производит большой фурор, во многом из-за того, что позволяет президентской семье показаться на публике. Этот раз не стал исключением – зажигательный танец Брижит Макрон был высоко оценён пользователями социальных сетей.
Ранее бывший министр культуры Франции Розелин Башло заявила, что Брижит Макрон предлагала создать шпиль для Нотр-Дама в виде фаллоса.