Жена Макрона предлагала создать шпиль для Нотр-Дама в виде фаллоса

Брижит Макрон, первая леди Франции, приняла активное участие в обсуждении вариантов замены шпиля Собора Парижской Богоматери. Она предложила придать ему фаллические очертания, рассказала в интервью Times экс-министр культуры страны Розелин Башло.
Башло пояснила, что Макрон выступила с инициативой создать шпиль в виде фаллоса с золотыми шарами. Она добавила, что администрация президента расстроилась, когда проект был отвергнут.
«Я не жалею об этом неповиновении, когда на ланче с Брижит Макрон несколькими днями позже она показала мне проект, на вершине которого было подобие поднятого фаллоса, основание которого было с золотыми яйцами», - подчеркнула экс-министр.
Напомним, что 15 апреля 2019 года на строительных лесах около Нотр-Дама произошло возгорание. Пожар перекинулся на здание, охватил крышу и балки. Собор получил значительные повреждения, в частности, лишился шпиля.
На замену ему эксперты предлагали оранжерею, стеклянный шпиль, лазер, пчелиный улей. В итоге было принято решении о воссоздании объекта по старому образцу.