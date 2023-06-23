Эксперт назвал виновников аварии с батискафом «Титан»
Виновниками аварии на батискафе "Титан" являются конструкторы этого глубоководного аппарата, которые выполнили его из неподходящего материала - углепластика. Об этом в разговоре с Рамблером заявил руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич.
Аппарат просто раздавило [давлением], потому что он не был предназначен для погружения на эти глубины. Это безграмотный подход его создателей, сооружением занимались не профессионалы и даже не любители, а какие-то дилетанты. В практике глубоководных погружений еще не было такого инцидента - чтобы его допустить надо быть олухом.Анатолий СагалевичРуководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН
Решение сделать корпус батискафа из углепластика было ошибочным, подчеркнул специалист.
"Любой регистр такое сразу бы запретил. Углепластик (или Carbon-пластик) - очень хрупкий материал, он не пластичный. После нескольких погружений этот материал стал не таким, каким был в начале. Carbon-пластик не годится для циклических нагрузок. А здесь циклические нагрузки от 0 до 400 атмосфер. 400 атмосфер - это давление воды на месте крушения "Титаника". После нескольких спусков надо было проверить, испытать прочность корпуса. Но я не знаю, испытывали ли вообще его в камере высокого давления... Так что тут сказалась усталость материала - где-то на глубине - наверное, три с чем-то тысячи метров - корпус "хрястнул". Он разлетелся в пыль - как стекло под давлением", — рассказал специалист.
Вместе с тем Сагалевич ответил на вопрос о том, мог ли капитан судна Поль-Анри Наржеоле знать о серьезных просчетах в конструкции "Титана".
"Наржеоле был моим другом, мы были знакомы 33 года. Он был хорошим парнем и одним из лучших пилотов в мире, а вот по инженерной он не очень хорошо соображал. Но в произошедшем нет его вины, она лежит на тех, кто строил аппарат", — сказал руководитель лаборатории.
Ранее СМИ выяснили, как затонувший батискаф "Титан" обошел сертификацию. Газета The Washington Post указала, что аппарату не требовалось разрешение на работу — его погружения проходили в международных водах, вне юрисдикции какой-либо страны.
В понедельник, 19 июня, OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа "Титан" с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В подводном аппарате находились пять человек, связь с которыми пропала через 1 час 45 минут после погружения. В четверг, 22 июня, в Атлантическом океане нашли вероятные обломки батискафа. По всей видимости, на большой глубине аппарат "схлопнулся", а люди погибли мгновенно.
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