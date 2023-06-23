Эксперт назвал виновников аварии с батискафом «Титан»

"Любой регистр такое сразу бы запретил. Углепластик (или Carbon-пластик) - очень хрупкий материал, он не пластичный. После нескольких погружений этот материал стал не таким, каким был в начале. Carbon-пластик не годится для циклических нагрузок. А здесь циклические нагрузки от 0 до 400 атмосфер. 400 атмосфер - это давление воды на месте крушения "Титаника". После нескольких спусков надо было проверить, испытать прочность корпуса. Но я не знаю, испытывали ли вообще его в камере высокого давления... Так что тут сказалась усталость материала - где-то на глубине - наверное, три с чем-то тысячи метров - корпус "хрястнул". Он разлетелся в пыль - как стекло под давлением", — рассказал специалист.