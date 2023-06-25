Агент ЦРУ и гражданин России: как сейчас выглядит Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден – американский технический специалист, спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Он прославился тем, что в 2013 году раскрыл журналистам секретные сведения о слежке американских спецслужб за людьми по всему миру. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил».

Эдвард Сноуден родился 21 июня 1983 года в Элизабет-Сити, штат Северная Каролина. Его отец Лонни Сноуден служил в Береговой охране США, мать Венди работала в Федеральном суде города Балтимор.

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Детство и юность будущего спецагента выдалось не простым. Из-за эпилепсии Эдвард Сноуден не окончил среднюю школу. В 1999-2005 годах он периодически учился в местном колледже.

В 2004 году он решил попробовать свои силы в армии и поступил на службу в качестве резервиста. Во время курса подготовки для будущих сотрудников спецназа Сноуден сломал ноги на учениях и был отчислен. После демобилизации какое-то время работал охранником в Центре углубленного изучения языка Университета Мэриленд, связанного с Агентством национальной безопасности.

В 2006 году началась его карьера в ЦРУ. Сноуден занимался безопасностью компьютеров и компьютерной аналитикой, работал под дипломатическим прикрытием в Швейцарии, выполнял задания для АНБ на военной базе США Йокота в Токио, являясь при этом сотрудником фирмы Dell.

К маю 2013 года разведчик окончательно разочаровался в правительстве США и улетел в Гонконг, где дал сенсационное интервью журналистам. По словам Сноудена, спецслужбы США устроили тотальную слежку за собственными гражданами, нарушают их права и свободы. Документы, опубликованные журналистами при помощи разведчика, привели в итоге к ряду международных скандалов.

14 июня власти США предъявили Сноудену обвинения по трем статьям, по каждой из которых ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Американцы попытались экстрадировать бывшего сотрудника ЦРУ из Гонконга, но ему при посредничестве содействии организации WikiLeaks удалось вылететь в Россию.

Сейчас Сноуден работает в качестве консультанта в одной из компаний. Он изредка участвует по видеосвязи в различных конференциях, дает интервью. Вся личная жизнь Эдварда Сноудена, а также его местонахождение держится в секрете по соображениям безопасности. Известно, что в 2020 году у него родился сын.

26 сентября 2022 президент России Владимир Путин предоставил бывшему агенту ЦРУ и АНБ гражданство России.