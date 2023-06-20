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Азербайджан обвинил Армению в искажении сути переговоров 2020 года

В МИД Азербайджана заявили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается исказить суть переговоров 2020 года. Об этом сообщает «News.ru».

Азербайджан обвинил Пашиняна в искажении сути переговоров 2020 года
© РИА Новости

Согласно сообщению азербайджанского дипломатического ведомства, вопреки словам Пашиняна, Армения не покинула признанные азербайджанские территории в 2020 году, а также отказывалась от переговоров. Кроме того, ведомство обвинило Пашиняна в замалчивании информации об обстрелах мирного населения.

«Во время выступления Пашиняна 20 июня в парламенте было искажено содержание ряда переговоров, имевших место в ходе 44-дневной войны. Это еще раз показало, что, несмотря на призывы, Армения отказывалась освободить азербайджанские территории путем переговоров. Премьер-министр Армении еще раз продемонстрировал, как армянская сторона искажает факты о ракетном обстреле густонаселенных азербайджанских городов, расположенных вне зоны военных действий», – сообщили в МИД Азербайджана.

Там также добавили, что к войне 2020 года привели провокации и акты агрессии со стороны властей Армении и лично Пашиняна. По словам азербайджанского МИД, Еревану необходимо извлечь из этих ошибок уроки и больше не мешать завершению мирного процесса.

Ранее Пашинян назвал взятие Шуши Азербайджаном переломным моментом для Армении.

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