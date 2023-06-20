Пашинян назвал переломным моментом взятие Шуши Азербайджаном

Взятие Азербайджаном города Шуша в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года являлось переломным моментом для военных действий, после чего Ереван был вынужден подписать 9 ноября 2020 года трехстороннее заявление лидеров Армении , Азербайджана и России . Об этом в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян .

"После потери Шуши под ударом оказывался Степанакерт, неизбежно усиливалось давление на Мартуни, а главное, 25 тыс. наших солдат оказывались под угрозой окружения", - сказал он.

Глава армянского кабмина на заседании парламентской комиссии по установлению фактов военных действий в 2020 году заявил, что в октябре - ноябре 2020 года примерно 60 раз по телефону переговорил с лидером России Владимиром Путиным, Ереван при посредничестве Москвы пытался установить режим прекращения огня, однако Азербайджан никогда не соблюдал эти договоренности.