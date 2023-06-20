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Призывающий к антироссийским санкциям сербский министр исключен из партии

Глава партии «Единая Сербия» Драган Маркович Палма заявил, что министр экономики Сербии Раде Баста был исключён из партии за свои высказывания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Призывающий к антироссийским санкциям сербский министр исключен из партии
© JKP Beogradske elektrane

Маркович также добавил, что в правительство подали прошение об отставке Басты.

«Причина отставки в партии и прошения об отставке в правительстве — заявления Басты о том, что Сербия должна ввести санкции в отношении России и что все министры должны присоединиться к протестам в Белграде, что полностью противоречит программе "Единой Сербии" и политике правительства», – заявил он.

Глава партии также добавил, что Басту единогласно сняли с должности зампреда «Единой Сербии» во время заседания президиума движения. При этом председатель исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии Дарко Глишич заявил, что Басте следует «закрыть свой рот».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна больше не будет информировать международные сообщества об изменениях статуса боевой готовности.

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