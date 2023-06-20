Призывающий к антироссийским санкциям сербский министр исключен из партии

«Причина отставки в партии и прошения об отставке в правительстве — заявления Басты о том, что Сербия должна ввести санкции в отношении России и что все министры должны присоединиться к протестам в Белграде, что полностью противоречит программе "Единой Сербии" и политике правительства», – заявил он.