Сербия перестанет информировать об изменении своей боевой готовности

Сербия перестанет публично информировать международное сообщество о статусе своей боевой готовности. Об этом в воскресенье заявил президент Александр Вучич, обращаясь к нации, передает ТАСС.

«Мы больше не будем никого информировать о чем-либо, связанном с повышением или понижением степени нашей боевой готовности», - сказал сербский президент.

При этом он сделал оговорку, что есть исключение – НАТО. Белград по-прежнему будет информировать Североатлантический альянс, поскольку имеет перед ним «обязательства, в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244».

Вучич подчеркнул, что данное обязательство будет полностью выполняться.

В обращении к нации Вучич рассказал, что накануне брат и сестра Дара и Кристиан в деревне Житковац( муниципалитет Звечан), подверглись нападению так называемой косовской полиции. Кристиана избили ногами, повалили на землю, ставили на колени. Дару волокли по земле, пишет издание «Новости».

По словам президента, так называемые косовские полицейские решили, что подростки - серьезные террористы, поэтому «решили расправиться с этими детьми, как в кино».