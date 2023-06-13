Вучич заявил, что премьер непризнанного Косова провоцирует новую войну в Европе

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти провоцирует военные действия. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Вучич сделал во время телефонного разговора с американскими сенаторами Крисом Мерфи, Джин Шахин и Питом Рикетсом. По его словам, действия Курти в отношении сербов, которые живут на территории Косова и Метохии, провоцируют военные действия.

«Президент Вучич ясно и недвусмысленно заявил, что сегодняшний арест Милуна Миленковича является провокацией и преступлением Альбина Курти, который пытается спровоцировать войну в самом сердце Европы», – сообщили в пресс-службе Вучича.

Там также добавили, что президент Сербии «делает всё возможное для сохранения мира», но преследования сербов в Косово и Метохии обострились до самого критического уровня за последние 15 лет.