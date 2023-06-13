$83.64+1.0090.39+1.38

Вучич заявил, что премьер непризнанного Косова провоцирует новую войну в Европе

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти провоцирует военные действия. Об этом сообщает ТАСС.

Вучич заявил, что премьер непризнанного Косова провоцирует новую войну в Европе
© globallookpress.com

Такое заявление Вучич сделал во время телефонного разговора с американскими сенаторами Крисом Мерфи, Джин Шахин и Питом Рикетсом. По его словам, действия Курти в отношении сербов, которые живут на территории Косова и Метохии, провоцируют военные действия.

«Президент Вучич ясно и недвусмысленно заявил, что сегодняшний арест Милуна Миленковича является провокацией и преступлением Альбина Курти, который пытается спровоцировать войну в самом сердце Европы», – сообщили в пресс-службе Вучича.

Там также добавили, что президент Сербии «делает всё возможное для сохранения мира», но преследования сербов в Косово и Метохии обострились до самого критического уровня за последние 15 лет.

Ранее несколько сотен жителей Косовска-Митровица на севере Косова и Метохии вышли на митинг из-за ареста спецназом серба Милана Миленковича.

2
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители