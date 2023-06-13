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Сербы вышли на протест на севере Косово из-за ареста местного жителя

Сотни сербов вновь вышли на протесты на Севере Косово из-за ареста местного жителя полицейским спецназом, подконтрольным властям самопровозглашенной республики. Об этом сообщает Tanjug.

Сербы вышли на протест на севере Косово из-за ареста местного жителя
© РИА Новости

Большое количество людей собралось на мосту с северной стороны Митровицы. С южной стороны моста дежурят усиленные наряды косовской полиции. Полиция арестовала тренера клуба по кикбоксингу из Косовска-Митровицы Милана Миленковича.

Ранее посланники США и Европейского союза (ЕС) призвали Косово отступить в конфликте с Сербией или столкнуться с последствиями. Косово должно предоставить большую автономию муниципалитетам с сербским большинством, заявил посланник США на Западных Балканах Габриэль Эскобар. По его словам, Косово следует поступить таким образом, если оно хочет приблизиться к вступлению в НАТО и ЕС.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация на севере Косово продолжает оставаться напряженной, а премьер непризнанной республики Альбин Курти берет пример с украинского лидера Владимира Зеленского, желая развязать военные действия.

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