Сербы вышли на протест на севере Косово из-за ареста местного жителя

Большое количество людей собралось на мосту с северной стороны Митровицы. С южной стороны моста дежурят усиленные наряды косовской полиции. Полиция арестовала тренера клуба по кикбоксингу из Косовска-Митровицы Милана Миленковича.

Ранее посланники США и Европейского союза (ЕС) призвали Косово отступить в конфликте с Сербией или столкнуться с последствиями. Косово должно предоставить большую автономию муниципалитетам с сербским большинством, заявил посланник США на Западных Балканах Габриэль Эскобар. По его словам, Косово следует поступить таким образом, если оно хочет приблизиться к вступлению в НАТО и ЕС.