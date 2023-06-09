Конгресс США рассмотрит внесение России в список государств-спонсоров терроризма
Конгресс США рассмотрит законопроект о внесении России в перечень стран-спонсоров терроризма. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно сообщению одного из инициаторов документа Теда Лье, цель законопроекта – «ещё больше изолировать Россию», а также нанести ей дополнительный экономический ущерб за начало СВО.
«По указанию российского президента Владимира Путина правительство РФ продолжает способствовать проведению актов международного терроризма в отношении политических оппонентов и отдельных государств», – сказано в документе.
Кроме демократа от штата Калифорния Теда Лье, законопроект также подписали демократ Стив Коэн, республиканец Джо Уилсон, демократ Джаред Голден и республиканец Кен Бак.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен также не исключил возможность того, что Россия будет включена в список стран-спонсоров терроризма.
Конгресс США рассмотрит внесение России в список государств-спонсоров терроризмаВ мире43 минуты назад67