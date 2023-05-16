В США допустили возможность включения РФ в список стран — спонсоров терроризма

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил возможность того, что Россия будет включена в список стран — спонсоров терроризма.

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«Никогда не говори «никогда», — приводит РИА Новости ответ Блинкена на вопрос сенаторов о том, планирует ли Госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма в ходе слушаний в конгрессе США.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на фоне убийства Киевом ряда российских граждан, а также заявлений о «готовности убивать россиян по всему миру» задал вопрос, почему Генсек ООН Антониу Гутерреш и международные организации игнорируют открытое подстрекательство к терроризму со стороны Украины.