Трампу грозит 20 лет тюрьмы по новым обвинениям

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения по по 38 пунктам. По самой тяжёлой из статей ему грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В перечне новых статей есть обвинение в хранении секретных материалов, а также препятствие правосудию. При этом сам Трамп настаивает на своей невиновности. Кроме того, он напомнил, что в доме и офисе президента США Джо Байдена тоже обнаружили секретные документы Белого дома.

В свою очередь, в Белом доме не стали комментировать ситуацию с обвинениями Дональду Трампу.

«Мне не будем комментировать это дело, обратитесь в министерство юстиции, которое независимо ведет это криминальное расследование», – заявили в пресс-службе Белого дома.

Напомним, что ранее Дональду Трампу предъявили 34 обвинения, которые были связаны с фальсификацией документов из-за выплат двум женщинам. Одной из них оказалась порноактриса Сторми Дэниэлс. Бывший президент США планировал заплатить ей за молчание об их предполагаемой связи.