Адвокаты Трампа отказались дальше защищать его интересы
Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа Джим Трасти и Джон Роули объявили о прекращении работы с политиком в текущих расследованиях против него. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сегодня утром мы покинули должности членов совета при президенте Трампе и больше не будем представлять его ни в деле (о засекреченных документах – прим. ред.), ни в расследовании (о штурме Капитолия – прим. ред.) 6 января 2020 года. Для нас было честью защищать его в течение последнего года, и мы знаем, что он будет оправдан в ходе своей борьбы против пристрастного применения в качестве оружия американской системы правосудия администрацией Джо Байдена», – сообщили юристы.
Адвокаты также добавили, что этот тот момент, когда им нужно «отойти в сторону и позволить другим довести дела в отношении Трампа до завершения». При этом юристы не озвучили каких-либо причин своего решения.
«У нас нет планов проводить выступления в СМИ, посвященные нашему отзыву или любым другим конфиденциальным соглашениям, которые были у нас с президентом или его командой юристов», – подытожили Трасти и Роули.
Напомним, что Дональду Трампу предъявили 34 обвинения, связанных с фальсификации документов из-за выплат двум женщинам, среди которых была порноактриса Сторми Дэниэлс. Бывший президент США планировал заплатить ей за молчание об их предполагаемой связи.
Ранее Трамп объявил, что его вызвали в суд на следующей неделе.