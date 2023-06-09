Адвокаты Трампа отказались дальше защищать его интересы

«Сегодня утром мы покинули должности членов совета при президенте Трампе и больше не будем представлять его ни в деле (о засекреченных документах – прим. ред.), ни в расследовании (о штурме Капитолия – прим. ред.) 6 января 2020 года. Для нас было честью защищать его в течение последнего года, и мы знаем, что он будет оправдан в ходе своей борьбы против пристрастного применения в качестве оружия американской системы правосудия администрацией Джо Байдена», – сообщили юристы.