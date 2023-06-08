Пейзажи из фильма-катастрофы: Нью-Йорк заволокло дымом

Нью-Йорк заволокло дымом из-за лесных пожаров в Канаде. Небо над городом окрасилось в оранжевый цвет, также существенно снизилась видимость.

Из-за пожаров качество воздуха в мегаполисе опустилось до критического уровня. В результате Нью-Йорк занял второе место в антирейтинге по качеству воздуха, уступив лидерство только индийскому Дели.

В связи с ситуацией мэр города Эрик Адамс призвал жителей ограничить времяпрепровождение на улице и отменил школьные мероприятия на открытом воздухе.