«Идет цивилизационный раскол»: политолог о предвыборной гонке в США

"С республиканцами нам будет гораздо проще. Это люди, которые являются патриотами Америки, и у них нормальная картина мира - такая же, как и у нас, консервативная. Да, они говорят: "Америка превыше всего, но мы как государство выстраиваем отношения со всеми странами". Поэтому у республиканцев понятная нам точка зрения. А что касается демократов, то у них глобалистский взгляд на вещи. Америка для них - это один глобалистский центр мира, для них важен новый мировой порядок, в котором будет один глобальный мир - и больше ничего. Для нас это совершенно безумный мессианский взгляд на вещи, который совершенно не соотносится с реальным положением дел. О чем можно говорить с людьми, которые хотят во всем доминировать и ни с кем не считаться? Это абсолютно невозможно. Поэтому, конечно, нам будет проще говорить с Трампом, с Десантисом и даже с Кристи, чем с кем-то из демократов", — заключил политолог.