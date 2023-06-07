«Идет цивилизационный раскол»: политолог о предвыборной гонке в США
В США на фоне предстоящих осенью следующего года выборов президента страны происходит "цивилизационный раскол" между консерваторами и либералами. Об этом, комментируя предвыборную ситуацию в Америке, в разговоре с Рамблером заявил политолог-американист Владимир Можегов.
Сейчас ситуация в Америке такова, что там просто идет цивилизационный раскол. Причем пропорция составляет примерно 50 на 50 процентов. И этот раскол проходит именно по идеологии партий [Республиканской и Демократической - прим. ред.]. Все, кто решил поддерживать демократа, будут голосовать за [действующего президента США Джо] Байдена. Они голосуют против [экс-главы государства Дональда] Трампа и за демократические ценности. С консерваторами ровно то же самое. Внутренний цивилизационный раскол сегодня настолько силен в Америке, что фигуры кандидатов для людей - просто как флаги. Речь уже не идет о персоналиях, об именах - в стране сложилась ситуация гражданской войны, пока еще документальной.
Владимир Можегов Политолог-американист
Фаворитом республиканских праймериз политолог назвал губернатора штата Флорида Рона Десантиса, выразив мнение, что Дональду Трампу - помешают дойти до конца гонки. У бывшего губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, который ранее также выдвинул свою кандидатуру, по словам эксперта, нет шансов на успех.
"Есть два лидера: Трамп и Десантис. И они полностью обрисовывают республиканскую картину мира. Сегодня Республиканская партия остается такой, какой ее создал Трамп за время своей прошлой президентской кампании. Да, сейчас многие люди им недовольны, и это, скорее, те, кто выступает за "трампизм" без Трампа. Все-таки Трамп больше человек медийный, а как фигура, способная изменить ситуацию в Америке, он многих не устраивает. Однако сама идеология Трампа сегодня полностью доминирует в Республиканской партии.
О Роне Десантисе говорят, что он "больше Трамп, чем сам Трамп" в некоторых вопросах консервативной повестки. Поэтому он по-настоящему популярен. А у других кандидатов [от республиканцев] просто нет никаких шансов. Думаю, что Трампа в итоге просто "заклюют" - мы видим, что ему активно пытаются вставить палки в колеса в ходе предвыборной кампании. Поэтому я вижу Десантиса как "спасательную шлюпку" для партии, а в Крисе Кристи на данный момент я совершенно не вижу никакого потенциала", — сказал эксперт.
Можегов отметил, что в случае победы на выборах американского президента кандидата от Республиканской партии появится больше шансов на выстраивание рабочего диалога между Москвой и Вашингтоном, нежели в случае избрания главой США представителя Демпартии.
"С республиканцами нам будет гораздо проще. Это люди, которые являются патриотами Америки, и у них нормальная картина мира - такая же, как и у нас, консервативная. Да, они говорят: "Америка превыше всего, но мы как государство выстраиваем отношения со всеми странами". Поэтому у республиканцев понятная нам точка зрения. А что касается демократов, то у них глобалистский взгляд на вещи. Америка для них - это один глобалистский центр мира, для них важен новый мировой порядок, в котором будет один глобальный мир - и больше ничего. Для нас это совершенно безумный мессианский взгляд на вещи, который совершенно не соотносится с реальным положением дел. О чем можно говорить с людьми, которые хотят во всем доминировать и ни с кем не считаться? Это абсолютно невозможно. Поэтому, конечно, нам будет проще говорить с Трампом, с Десантисом и даже с Кристи, чем с кем-то из демократов", — заключил политолог.
Выборы президента в США пройдут в ноябре 2024 года. Ранее сообщалось, что американские избиратели в целом негативно оценивают возможное повторение дуэли между действующим президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом. Согласно опросам, при таком сценарии 49% респондентов готовы рассмотреть возможность голосования за стороннего кандидата, то есть не от Республиканской и Демократической партии.