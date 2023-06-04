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Минобороны Японии и Южной Кореи договорились укреплять сотрудничество

Министры обороны Южной Кореи и Японии договорились о развитии сотрудничества в области безопасности. Главы военных ведомств провели первую с 2019 года двустороннюю встречу. Об этом сообщило министерство обороны Южной Кореи, передает РИА Новости.

Минобороны Японии и Южной Кореи договорились укреплять сотрудничество
© globallookpress.com

Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп и министр обороны Японии Ясукадзу Хамада встретились на полях саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Главы ведомств договорились сотрудничать для «сдерживания ядерной и ракетной угроз Северной Кореи». Стороны «решительно осудили» запуск Пхеньяном 31 мая баллистической ракеты большой дальности. Они назвали запуск «серьезным нарушением резолюций Совбеза ООН.

Также речь шла о «повышении уровня стабильности и мира в Индо-Тихоокеанском регионе».

Это первые переговоры на уровне министров обороны между Японией и Южной Кореей с ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре состоялась секретная встреча представителей 20 разведок мира.

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