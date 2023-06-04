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В Сингапуре прошла секретная встреча должностных лиц крупнейших разведок мира

Высокопоставленные сотрудники примерно 20 крупнейших разведывательных агентств мира провели секретную встречу в Сингапуре на этой неделе. Такую информацию приводит Reuters, ссылаясь на пять источников.

В Сингапуре прошла секретная встреча должностных лиц крупнейших разведок мира
© РИА Новости

Встреча прошла в преддверии «Диалога Шангри-Ла» - саммита по безопасности в Сингапуре.

Источники сообщили, что подобные встречи тайно организуются правительством Сингапура уже несколько лет. Они проводятся в отдельном секретном месте, параллельно с саммитом по безопасности. Ранее о них никогда не сообщалось.

Reuters отмечает, что подробностей о конкретных дискуссиях разведчиков мало. Осведомленный источник сообщил, что на переговорах в пятницу обсуждали украинский конфликт и транснациональную преступность. В четверг вечером представители разведывательных служб провели неформальную встречу.

По словам источников, ни один российский представитель на секретной встрече не присутствовал. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов был на саммите «Шангри-Ла», но заявил, что не присутствовал на совещании по разведке.

Другой источник сообщил, что тон встречи был «корпоративным»(collaborative), а не конфронтационным.

Международная конференция по безопасности «Диалог Шангри-Ла» проходила 2-4 июня в Сингапуре.

Более 600 делегатов из 49 стран провели три дня пленарных заседаний, а также двусторонние и многосторонние встречи за закрытыми дверями. В частности, на встрече выступили министры обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Ли Шанфу.

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