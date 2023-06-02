В сети заметили необычную деталь на обуви Байдена в момент его падения

Когда Байден покидал сцену в конце церемонии, он споткнулся о ящик и упал. На сделанных в этот момент снимках можно заметить, что американский президент носит обувь с каблуком странной подковообразной формы.

Популярной теорией о назначении такой странной обуви стала версии о том, что подобную обувь носят больные деменцией. Другие пользователи вспомнили знаменитую обувь Майкла Джексона, в которой такой же каблук скрывал в себе выдвижной прут – секрет фирменной наклонённой стойки певца. Ещё одним популярным объяснением стала гипотеза о подошвенном фасциите – воспалении пятки, для лечения которой также используется подобная обувь. Впрочем, окончательного ответа на этот вопрос пользователи соцсети пока не нашли.