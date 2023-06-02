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В сети заметили необычную деталь на обуви Байдена в момент его падения

Пользователей социальной сети Twitter привлекла необычная обувь президента США Джо Байдена, которую стало видно в момент его падения во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС в штате Колорадо.

В сети заметили необычную деталь на обуви Байдена в момент его падения
© globallookpress.com

Когда Байден покидал сцену в конце церемонии, он споткнулся о ящик и упал. На сделанных в этот момент снимках можно заметить, что американский президент носит обувь с каблуком странной подковообразной формы.

Популярной теорией о назначении такой странной обуви стала версии о том, что подобную обувь носят больные деменцией. Другие пользователи вспомнили знаменитую обувь Майкла Джексона, в которой такой же каблук скрывал в себе выдвижной прут – секрет фирменной наклонённой стойки певца. Ещё одним популярным объяснением стала гипотеза о подошвенном фасциите – воспалении пятки, для лечения которой также используется подобная обувь. Впрочем, окончательного ответа на этот вопрос пользователи соцсети пока не нашли.

Ранее Байден ударился головой при выходе из вертолета.

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