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Байден ударился головой при выходе из вертолета

Президент США Джо Байден снова попал в неловкое положение на глазах у окружающих. По возвращении в Вашингтон в четверг вечером из штата Колорадо американский лидер ударился головой при выходе из вертолета, пишет ТАСС.

Когда президент шел по Южной лужайке, он в шуточной форме заявил, что его сегодня «обложили мешками с песком».

Напомним, что во второй половине дня четверга Байден упал во время церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США. Он не рассчитал шаг и потерял равновесие. После падения к президенту пришли на помощь охранники. Они помогли ему подняться.

После этого директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт заявил, что с лидером страны все в порядке. Он также отметил, что тот упал из-за стоявшего на полу мешка с песком. Именно о него споткнулся Байден.

Американскому президенту 80 лет. Он является самым возрастным лидером страны в истории США.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер указала на планы Байдена пройти ежегодную оценку здоровья.

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