Россия ответила на ноту Финляндии по ситуации со счетами посольств

«У России были свои банковские проблемы в Хельсинки, мы знали об этом и пытались помочь российским представительствам. Банки не могут расторгнуть дипломатические отношения, посольствам нужен доступ к банкам… Замораживание финских счетов было "взаимностью" со стороны России из-за их проблем. В российской ответной ноте было предложено решение банковского вопроса», – заявил Хаависто.