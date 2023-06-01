Россия ответила на ноту Финляндии по ситуации со счетами посольств
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Россия отправила ответ на дипломатическую ноту Финляндии от 4 мая по поводу блокировки банковских счетов финских дипмиссий. Об этом сообщает РИА «Новости».
«У России были свои банковские проблемы в Хельсинки, мы знали об этом и пытались помочь российским представительствам. Банки не могут расторгнуть дипломатические отношения, посольствам нужен доступ к банкам… Замораживание финских счетов было "взаимностью" со стороны России из-за их проблем. В российской ответной ноте было предложено решение банковского вопроса», – заявил Хаависто.
Он также добавил, что сейчас в Хельсинки проходит обсуждение того, подходит ли предложение Москвы Финляндии.
Ранее Россия заморозила счета дипломатических представительств Финляндии в России.