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МИД Финляндии заявил о заморозке банковских счетов посольства в России

Россия заморозила счета финских дипломатических представительств в России. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на МИД страны.

Речь идет о посольстве Финляндии в Москве и генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Сейчас средства с них не могут быть использованы.

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«Ситуация серьезная, и этот вопрос изучается», — добавили в финском МИД.

Напомним, что в январе 2023 года МИД Финляндии заявил, что в рамках санкций против России, которые ввели из-за конфликта на Украине, в стране заморозили российские активы на сумму 187 млн евро. Как заявлял представитель министерства Пиа Саариваара, это недвижимость, акции, машины, яхты и самолеты — самое разное имущество, которое обладает ценностью.

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