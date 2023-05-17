Россия заморозила счета финских дипломатических представительств в России. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на МИД страны.

Речь идет о посольстве Финляндии в Москве и генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Сейчас средства с них не могут быть использованы.

«Ситуация серьезная, и этот вопрос изучается», — добавили в финском МИД.