МИД Финляндии заявил о заморозке банковских счетов посольства в России
Россия заморозила счета финских дипломатических представительств в России. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на МИД страны.
Речь идет о посольстве Финляндии в Москве и генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Сейчас средства с них не могут быть использованы.
«Ситуация серьезная, и этот вопрос изучается», — добавили в финском МИД.
Напомним, что в январе 2023 года МИД Финляндии заявил, что в рамках санкций против России, которые ввели из-за конфликта на Украине, в стране заморозили российские активы на сумму 187 млн евро. Как заявлял представитель министерства Пиа Саариваара, это недвижимость, акции, машины, яхты и самолеты — самое разное имущество, которое обладает ценностью.