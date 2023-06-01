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В Турции обнародовали декларацию Эрдогана

Официальный вестник Resmi Gazete опубликовал декларацию переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Турции обнародовали декларацию Эрдогана
© globallookpress.com

Согласно документу, Эрдоган задолжал более 5 миллионов лир (более 250 тысяч долларов по сегодняшнему курсу) своему брату, а также владеет накоплениями только в турецких лирах. Кроме того, президент с 2019 года пополам с женой владеет квартирой в стамбульском районе Ускюдар, которая оценивается в 7,7 миллиона турецких лир (370 тысяч долларов по сегодняшнему курсу). Помимо этого, Эрдоган владеет земельным участком в 0,2 гектара в провинции Ризе на Черном море. Всего у турецкого лидера есть счета в трёх отделениях банков, на которых в сумме лежит более 1,8 миллиона лир (более 86 тысяч долларов по сегодняшнему курсу).

Примечательно, что в декларации не указан транспорт, хотя в 2014 году Эрдоган значился владельцем автомобиля Audi A8. Кроме того, в апреле он стал первым владельцем турецкого электрокара TOGG.

Ранее Эрдогана окончательно признали победителем президентских выборов в Турции.

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