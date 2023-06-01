Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг признан победителем выборов главы государства по итогам второго тура голосования 28 мая.

Соответствующие окончательные итоги выборов обнародовал глава Высшего избирательного совета (центризбиркома) Турции Ахмет Енер в эфире местных телеканалов.

"Комиссия рассмотрела поступившие возражения относительно итогов выборов. Окончательные итоги второго тура президентских выборов направлены для публикации в официальной газете. В соответствии с результатами Эрдоган набрал 52,18% и признан избранным президентом Турецкой Республики", - заявил Енер.

Глава ЦИК сообщил, что во втором туре выборов, состоявшемся 28 мая, внутри страны явка составила 85,72%, за ее пределами - 56,34%. Общая явка составила 84,15%, проголосовали 54,02 млн избирателей. Эрдоган получил голоса 27,83 млн избирателей, его конкурент Кемаль Кылычдароглу - 47,82%, или 25,5 млн голосов.

Таким образом, Эрдоган официально признан избранным президентом республики. В соответствии с протоколом он должен к 3 июня принести присягу в парламенте и вступить в должность.