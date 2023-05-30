«Албанцы считают, что только сила может принести им полную независимость»
Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова в разговоре с Рамблером прокомментировала обострение ситуации в Косово, где этнические сербы вступили в столкновение с полицией и силами НАТО.
Обострение, которое мы наблюдаем в Косово, — это результат политики Белграда, а также давления Вашингтона и серьезных противоречий, которые пока никто не смог разрешить. НАТО вместе с Соединенными Штатами Америки играют в происходящем ключевую роль, потому что независимое Косово - это план Вашингтона. Они планировали все это осуществить еще в 1999 - 2000 годах, но тогда сделать этого не получилось, потому что не все страны пошли на это, сопротивлялся Совет Безопасности (ООН) и, соответственно, руководство Сербии не сразу пошло на уступки. Но начиная от президента Бориса Тадича (глава Сербии в 2004—2012 годах - прим. ред.) Белград постоянно шел на уступки в переговорах - до такой степени, что сегодня им уже самим очень трудно войти на территорию Косово. (Действующий президент Сербии Александр) Вучич должен получить разрешение у Приштины, чтобы перейти границу с Косово и Метохией. Он сам подписал все это в 2013 году в Брюссельском договоре.Елена ГуськоваДоктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН
Уступки, на которые в последние годы шли сербы, серьезно отразились на желании албанцев как можно скорее получить независимость, отметила эксперт.
"Сейчас они подошли к такому порогу, от которого возврата нет. Албанцы считают, что только сила может принести им полную независимость. И они почувствовали, что надо еще чуть-чуть додавить сербов, и тогда они получат эту независимость", — сказала Гуськова.
Она также рассказала о значении запланированной на вторник в связи с обострением ситуации в Косово встречи Александра Вучича с послами России и Китая.
"Эта встреча будет иметь серьезное значение, потому что Россия и Китай - члены Совета Безопасности. И на переговорах с послами Вучич будет настаивать на том, чтобы вопрос по Косово рассматривался в Совете Безопасности. Посоветоваться и найти решение - это то, что сегодня для него очень важно. При этом у Вучича уже состоялась встреча с пятью представителями Европы по вопросу Косово, поэтому можно говорить о том, что он пытается решить вопрос дипломатическим путем", — отметила Гуськова.
Текущую ситуацию в Косово она назвала "крайне сложной".
"Уже и натовцы начали стрелять, встав на сторону албанцев. Уже есть пострадавшие. В такой ситуации идти на дипломатические переговоры очень трудно, потому что премьер-министр Косово Альбин Курти не идет ни на какие уступки - даже на предоставление минимальной автономии или защиту прав сербов в Косово. Он считает, что решать этот вопрос надо очень твердо: выгнать всех сербов из Косово и Метохии или же заставить их подчиниться, получив албанские документы", — заявила собеседница.
Гуськова выразила мнение, что Белград в сложившейся ситуации не станет действовать военными методами.
"Хотя армия Сербии была приведена в боевую готовность и встала вдоль границы, но перейти ее они не решатся. Прежде всего потому, что на другой стороне стоят усиленные подразделения НАТО. А воевать с НАТО Сербии сегодня совершенно не с руки, на это Вучич не пойдет. У него остается только один путь: вести переговоры с представителями Европы, с представителями стран-членов Совета Безопасности и пытаться каким-то образом защитить сербов в Косово. Но после всех уступок, которые были сделаны, ему будет очень трудно это сделать", — заключила она.
Напомним, ситуация в Косово снова обострилась в понедельник, когда тысячи косовских сербов вышли на улицы с требованиями отвода полицейских и отзыва косовоалбанских мэров. Силы косовской полиции не позволяли протестующим подойти к зданиям муниципалитетов, что привело к столкновениям и применению слезоточивого газа, светошумовых гранат и стрельбе.
По данным СМИ, накануне бойцы Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR) атаковали сербов, протестовавших у административного здания в муниципалитете Звечан в автономном округе Косово и Метохия.