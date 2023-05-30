«Албанцы считают, что только сила может принести им полную независимость»

Обострение, которое мы наблюдаем в Косово, — это результат политики Белграда, а также давления Вашингтона и серьезных противоречий, которые пока никто не смог разрешить. НАТО вместе с Соединенными Штатами Америки играют в происходящем ключевую роль, потому что независимое Косово - это план Вашингтона. Они планировали все это осуществить еще в 1999 - 2000 годах, но тогда сделать этого не получилось, потому что не все страны пошли на это, сопротивлялся Совет Безопасности (ООН) и, соответственно, руководство Сербии не сразу пошло на уступки. Но начиная от президента Бориса Тадича (глава Сербии в 2004—2012 годах - прим. ред.) Белград постоянно шел на уступки в переговорах - до такой степени, что сегодня им уже самим очень трудно войти на территорию Косово. (Действующий президент Сербии Александр) Вучич должен получить разрешение у Приштины, чтобы перейти границу с Косово и Метохией. Он сам подписал все это в 2013 году в Брюссельском договоре.

Елена Гуськова Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН