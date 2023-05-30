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Вучич встретится с послами России и Китая

Президент Сербии Александр Вучич во вторник проведет встречу с послами России и Китая в связи с обострением ситуации в Косово, заявили в администрации президента. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточняется, с российским послом Александром Боцан-Харченко встреча состоится в 11.00 (12.00 мск). С послом КНР Чен Бо Вучич встретится в 12.00 (13.00 мск)

Ранее глава государства заявил, что встретится с послами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии. В разговоре также примет участие глава постоянной делегации ЕС в Сербии.

Напомним, ситуация в Косово снова обострилась в понедельник, когда тысячи косовских сербов вышли на улицы с требованиями отвода полицейских и отзыва косовоалбанских мэров. Силы косовской полиции не позволяли протестующим подойти к зданиям муниципалитетов, что привело к столкновениям и применению слезоточивого газа, светошумовых гранат и стрельбе.

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