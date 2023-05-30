Вучич встретится с послами России и Китая

Президент Сербии Александр Вучич во вторник проведет встречу с послами России и Китая в связи с обострением ситуации в Косово, заявили в администрации президента. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточняется, с российским послом Александром Боцан-Харченко встреча состоится в 11.00 (12.00 мск). С послом КНР Чен Бо Вучич встретится в 12.00 (13.00 мск)

Ранее глава государства заявил, что встретится с послами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии. В разговоре также примет участие глава постоянной делегации ЕС в Сербии.