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В США назвали главное оружие России, вызывающее зависть у Запада

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США хотят уничтожить Россию за отказ принимать западные ценности. Об этом он рассказал в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

В США назвали главное оружие России, вызывающее зависть у Запада
© U.S. Army

«Это идеологическая проблема. Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы. <…> Конечно же это преступление, и мы хотим уничтожить ее за это», – заявил Макгрегор.

Он также добавил, что НАТО не соглашается на мирные переговоры по конфликту на Украине из-за нежелания признавать поражение.

Макгрегор также добавил, что главной целью стран Запада всегда было ослабление России из-за её национальной идентичности и собственной культуры.

«Россия развивается по другому пути, и я думаю, что выигрывает от этого», – считает бывший советник.

По его мнению, западная идеология уже показала свою несостоятельность, а всё больше граждан Европы склоняются к мировоззрению Москвы.

Ранее Макгрегор также заявил, что президент России Владимир Путин сорвал секретную операцию США по ослаблению и уничтожению России.

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