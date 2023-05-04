В США заявили о срыве Путиным секретной операции Вашингтона против РФ

Макрегор: Путин сорвал секретную операцию Вашингтона против РФ
Президент России Владимир Путин сорвал секретную операцию США по ослаблению и уничтожению РФ, начав СВО на Украине. Об этом у себя на YouTube-канале заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, США «неустанно» на протяжении около 20 лет работали над ослаблением России, решив, что их «не заботит мистер Путин и его успех в деле возрождения государства из пепла истории». Таким образом, начав СВО, РФ «защищала страну», считает Макгрегор.
Он напомнил, что в свое время Москва четко дала понять США, что не потерпит расширения НАТО к ее границам. Однако в блоке решили проигнорировать данное требование, чем вынудили Путина предпринять превентивные меры с целью нейтрализации угрозы у западных рубежей и в Черном море.