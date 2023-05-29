$80.06+0.0985.90-0.02
15 минут назад

Вучич назвал цель Приштины

Елена Прошина

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти развязал столкновения на севере региона, чтобы спровоцировать конфликт между Сербией и НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вучич назвал цель Приштины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все это организовано Альбином Курти, с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он единственный виновный в происходящем, умывает руки как Пилат и говорит, что это с ним никак не связано», – рассказал Вучич.

Напомним, что 29 мая перед зданиями органов власти собрались тысячи косовских сербов. Протестующие требовали вывода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. В ответ на это, военные контингента НАТО KFOR расположились рядом со зданиями муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Вместе с ними расположились силы полиции Косово. В 17.00 по местному времени (18.00 по мск) между протестующими и силовиками вспыхнули беспорядки – силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, была слышна стрельба.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что напряженность в Косово дошла до критической точки и потенциально может перерасти в вооруженный конфликт. Кроме того, Александр Вучич привёл сербскую армию в режим максимальной боеготовности. Он потребовал от НАТО «срочно остановить насилие над сербами» в Косово и Метохии. В свою очередь президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи заявила, что Александр Вучич организовал беспорядки и атаки на силовиков.

В мире,Милош Вучевич,Альбин Курти,Александр Вучич,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий