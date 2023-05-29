Вучич назвал цель Приштины

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти развязал столкновения на севере региона, чтобы спровоцировать конфликт между Сербией и НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Все это организовано Альбином Курти, с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он единственный виновный в происходящем, умывает руки как Пилат и говорит, что это с ним никак не связано», – рассказал Вучич.
Напомним, что 29 мая перед зданиями органов власти собрались тысячи косовских сербов. Протестующие требовали вывода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. В ответ на это, военные контингента НАТО KFOR расположились рядом со зданиями муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Вместе с ними расположились силы полиции Косово. В 17.00 по местному времени (18.00 по мск) между протестующими и силовиками вспыхнули беспорядки – силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, была слышна стрельба.
Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что напряженность в Косово дошла до критической точки и потенциально может перерасти в вооруженный конфликт. Кроме того, Александр Вучич привёл сербскую армию в режим максимальной боеготовности. Он потребовал от НАТО «срочно остановить насилие над сербами» в Косово и Метохии. В свою очередь президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи заявила, что Александр Вучич организовал беспорядки и атаки на силовиков.