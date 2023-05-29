Османи обвинила Вучича в организации нападений на полицию и миссию НАТО
«Президент» самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи обвинила главу Сербии Александра Вучича в организации беспорядков на севере края и нападений на полицейских, контингент НАТО KFOR и журналистов. Соответствующее заявление она сделала у себя в Twitter-аккаунте.
Османи обвинила «сербские нелегальные структуры, превратившиеся в преступные банды» в атаке на «полицию Косово, офицеров KFOR и журналистов». Она назвала «эти акты насилия» неприемлемыми и призвала «осудить» их.
«Те, кто выполняют приказы Вучича для дестабилизации севера Косово, должны предстать перед правосудием», — отметила Османи.
Ранее, 29 мая, тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия. Они требовали отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Всех собравшихся сдерживали силы KFOR и косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками, которые применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Также были слышны выстрелы. В больницу обратились свыше 50 человек.