Османи обвинила Вучича в организации нападений на полицию и миссию НАТО

«Президент» самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи обвинила главу Сербии Александра Вучича в организации беспорядков на севере края и нападений на полицейских, контингент НАТО KFOR и журналистов. Соответствующее заявление она сделала у себя в Twitter-аккаунте.

Османи обвинила «сербские нелегальные структуры, превратившиеся в преступные банды» в атаке на «полицию Косово, офицеров KFOR и журналистов». Она назвала «эти акты насилия» неприемлемыми и призвала «осудить» их.

«Те, кто выполняют приказы Вучича для дестабилизации севера Косово, должны предстать перед правосудием», — отметила Османи.