«Не конец истории»: эксперт о столкновениях на границе Ирана и Афганистана

"Талибан" почему-то обозлился на Иран и, очевидно, решил им "показать кузькину мать" - история темная. При этом появилось много комментариев по поводу того, чуть ли не американцы решили натравить "Талибан" на Афганистан, но я не совсем понимаю, откуда это возникло. К таким комментариям я отношусь скептически. При этом я не исключаю возможности того, что американская или неамериканская разведка сыграла в произошедшем определенною роль. Потому что на этих территориях все преследуют свои интересы, а "Талибан" - удобный для этого инструмент.



Определенное противостояние между шиитским Ираном и суннитским "Талибаном" было всегда. Возможно, нынешнее обострение связано с шиитским населением Афганистана или же контрабандными путями, которые существуют между Ираном и Афганистаном и которые контролирует "Талибан". Но пока, кроме как на воинственные заявления некоторых персонажей из "Талибана" и пограничный конфликт, опереться не на что.

Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог