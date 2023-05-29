«Не конец истории»: эксперт о столкновениях на границе Ирана и Афганистана
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о перестрелках на границе между Ираном и Афганистаном.
По данным агентства Tasnim, в субботу на границе с афганской провинцией Нимроз в ходе боевого столкновения с отрядом движения "Талибан" один иранский пограничник погиб, еще двое получили ранения. Кроме того, в субботу Tasnim сообщало о столкновениях на ирано-афганской границе, в ходе которых стороны использовали стрелковое оружие и легкую технику. Как информировал заместитель начальника сил правопорядка республики генерал Касем Резаи, талибы обстреляли КПП "Сасоли", "что повлекло за собой решительный ответ". В свою очередь представитель МВД во временном правительстве "Талибана" Абдула Нафи Такора обвинил Иран в обстреле территории Афганистана. По его словам, потери составили два человека убитыми с каждой стороны.
"Талибан" почему-то обозлился на Иран и, очевидно, решил им "показать кузькину мать" - история темная. При этом появилось много комментариев по поводу того, чуть ли не американцы решили натравить "Талибан" на Афганистан, но я не совсем понимаю, откуда это возникло. К таким комментариям я отношусь скептически. При этом я не исключаю возможности того, что американская или неамериканская разведка сыграла в произошедшем определенною роль. Потому что на этих территориях все преследуют свои интересы, а "Талибан" - удобный для этого инструмент.
Определенное противостояние между шиитским Ираном и суннитским "Талибаном" было всегда. Возможно, нынешнее обострение связано с шиитским населением Афганистана или же контрабандными путями, которые существуют между Ираном и Афганистаном и которые контролирует "Талибан". Но пока, кроме как на воинственные заявления некоторых персонажей из "Талибана" и пограничный конфликт, опереться не на что.Андрей ЧупрыгинСтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог
После прихода "Талибана" ко власти в Афганистане Иран "вел себя очень беспокойно", отметил аналитик.
"Для Ирана это реальная угроза - там общая граница, а милитаристская группа воинственных суннитов пришла к власти", — сказал Чупрыгин.
Он также прокомментировал данные о том, что столкновение произошло после предупреждений, сделанных в адрес талибов со стороны президента Ирана, чтобы те не нарушали права его страны на воду в реке Гильменд, протекающей по территории двух стран. Согласно договору от 1973 года, Афганистан обязался поставлять в Иран в среднем 820 млн кубометров воды в год в засушливые восточные районы.
"Это очень удобный предлог для того, чтобы накалить обстановку. Когда есть возможность обвинить другую сторону в нарушении международно признанных и легитимно заключенных договоров - это может сыграть роль в дальнейшей эскалации конфликта и оправдании своих действий... Мы слышали заявление "Талибана" о том, что, мол, они сейчас соберутся и "опрокинут" существующую в Тегеране власть. И Тегерану нужно как-то на это реагировать. Но вряд ли они боятся того, что талибы смогут ликвидировать власть - у них для этого не хватит силенок. Однако угроза серьезная", — сказал аналитик.
Чупрыгин допустил, что после инцидента с перестрелкой конфликт между двумя сторонами обострится.
"Вероятность обострения высока. На каком уровне произойдет обострение - пока судить сложно. Но то, что мы сейчас увидели на границе, - это не конец истории", — сказал эксперт.
Ранее высокопоставленный член организации "Талибан" Абдул Хамид Хорасани записал в Twitter видеообращение, в котором сказал, что талибы могут взять Тегеран за несколько часов. Он заявил, что военные будут бороться с силами Афганистана с большим энтузиазмом, чем с США.