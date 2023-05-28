$79.97-0.0285.92+0.04

В Афганистане пообещали завоевать Иран за сутки

Высокопоставленный член организации «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Абдул Хамид Хорасани записал в Twitter видеообращение, в котором сказал, что талибы могут взять Тегеран за несколько часов. Он заявил, что военные будут бороться с силами Афганистана с большим энтузиазмом, чем с США.

В Афганистане пообещали завоевать Иран за сутки
© Reuters

Мы будем бороться с Ираном с большим энтузиазмом, чем с американцами. Иран должен быть благодарен за терпение лидеров талибов. Мы завоюем Иран за сутки, — заявлял Хорасани.

Между тем сообщения из провинции Нимроз в Афганистане указывают на рост напряженности среди сторонников талибов и республиканских исламских группировок, передает портал BNN. В этом районе произошло несколько инцидентов, характеризующихся ожесточенными столкновениями, что вызвало опасения за безопасность местных жителей. Столкновения произошли в приграничных районах афганской провинции 27 мая.

Причины обострения конфликта пока не называются. В Twitter МИД Афганистана призвали оппонентов к диалогу.

К сожалению, сегодня иранские войска в очередной раз начали перестрелку и боевые действия в приграничных районах округа Канг провинции Нимроз Афганистана. Исламский Эмират считает диалог разумным решением любой проблемы, негативные меры и поиск оправданий для войны не в интересах ни одной из сторон, — говорится в заявлении дипведомства.

В феврале посол России в Таджикистане Семен Григорьев обвинил «Талибан» в том, что практически все обещания, которые представители движения давали, придя к власти в Афганистане, не выполнены. По его словам, талибы обещали, что с территории Афганистана не будет исходить террористическая угроза, а также заявили о намерении бороться с международными террористическими организациями, производством и контрабандой наркотиков и создать инклюзивное правительство.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий