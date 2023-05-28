В Афганистане пообещали завоевать Иран за сутки

Высокопоставленный член организации «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Абдул Хамид Хорасани записал в Twitter видеообращение, в котором сказал, что талибы могут взять Тегеран за несколько часов. Он заявил, что военные будут бороться с силами Афганистана с большим энтузиазмом, чем с США.

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Мы будем бороться с Ираном с большим энтузиазмом, чем с американцами. Иран должен быть благодарен за терпение лидеров талибов. Мы завоюем Иран за сутки, — заявлял Хорасани.

Между тем сообщения из провинции Нимроз в Афганистане указывают на рост напряженности среди сторонников талибов и республиканских исламских группировок, передает портал BNN. В этом районе произошло несколько инцидентов, характеризующихся ожесточенными столкновениями, что вызвало опасения за безопасность местных жителей. Столкновения произошли в приграничных районах афганской провинции 27 мая.

Причины обострения конфликта пока не называются. В Twitter МИД Афганистана призвали оппонентов к диалогу.

К сожалению, сегодня иранские войска в очередной раз начали перестрелку и боевые действия в приграничных районах округа Канг провинции Нимроз Афганистана. Исламский Эмират считает диалог разумным решением любой проблемы, негативные меры и поиск оправданий для войны не в интересах ни одной из сторон, — говорится в заявлении дипведомства.