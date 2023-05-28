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ФРГ ответит на введение РФ лимита на число сотрудников немецких представительств

Власти ФРГ намерены ответить российскому МИД, сократившему численность немецких дипломатов в РФ. Берлин предпримет шаги для фактического паритета. Об этом заявили в посольстве ФРГ в Москве, передает РИА Новости.

Германия ответит на решение России по дипломатическим сотрудникам
© риа новости

В посольстве пояснили, что с июня правительство РФ « в одностороннем порядке» установило лимит на численность сотрудников германских представительств в России.

О данном шаге 22 апреля публично сообщило министерство иностранных дел России.

«Новые ограничения коснутся не только сотрудников посольства и генеральных консульств, но и сотрудников германских культурных организаций, к числу которых принадлежат представительства Института им. Гете и немецкие школы» - сказано в сообщении дипмиссии.

Также отмечается, что правительство Германии будет вынуждено «серьёзно сократить свое присутствие в России по всем направлениям». Речь идет о значительном сокращении штата сотрудников во всех сферах.

Дипломатическое и консульское присутствие ФРГ в России сохранится

Накануне в Петербурге на все лето был внепланово закрыт институт Гете. Экзамены отменены, оплату за несостоявшиеся занятия студентам пообещали вернуть.

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