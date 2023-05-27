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В Петербурге закрылся Гете-Институт

Студентам сообщили, что языковые курсы и экзамены в Гете-институте приостанавливают работу, сообщает «Фонтанка».

В Петербурге закрылся Гете-Институт
© Газета.Ru

Одна из студенток поделилась с изданием, что 27 мая им объявили о последнем занятии, сказали, что институт закрывается на лето. Она пояснила, что закрытие было внеплановым, так как курс еще не закончился, он должен был завершиться 17 июня. Таким образом пропадают три занятия и отменяются экзамены.

Кроме этого о закрытии студентов уведомили официальными письмами, их отправили каждому на электронную почту.

«С 01.06.2023 года языковые курсы и экзамены в Гете-Институте уходят на досрочный летний перерыв (...) Мы очень сожалеем, что вы не смогли пройти у нас курс до конца», — говорится в рассылке.

Уточняется, что о работе осенью будет сообщено позже. Оплату за несостоявшиеся занятия студентам института обещали вернуть по заявлению.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что банковские счета Института имени Гете в России могли бы быть разблокированы только в случае разморозки банковских счетов Русского дома в Берлине.

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