В Сербии допустили возможность вооруженного конфликта в Косово

«Мы никому не позволим переступить наши красные линии. Вооруженные силы Сербии будут находиться на таких позициях, которые позволят выполнить любые задачи, связанные с безопасностью нашего государства и сербов в Косово и Метохии. Никто не хочет воевать… но, мы не будем смотреть по телевизору или в социальных сетях, как убивают сербов в Косово и Метохии и как мы их ждем с горячей едой и одеялами у административных линий», - сказал Вучевич.