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В Сербии допустили возможность вооруженного конфликта в Косово

В Сербии допустили вооруженный конфликт в Косово с целью защитить местное население «от террора Курти». При этом Запад объявит Белград «агрессором», используя уже отработанный украинский сценарий. Об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич, передает Republika.

В Сербии допустили возможность вооруженного конфликта в Косово
© РИА Новости

«Конечно же, Сербию можно втянуть в некий конфликт и изобразить агрессором. Такой сценарий мы видели не только в конфликте на Украине, но и в бывшей Югославии. Тогда агрессорами были объявлены регулярные части армии Югославской народной армии», - сказал Вучевич.

По его словам, напряженность в Косово достигла максимума, при этом подразделения KFOR не контролируют ситуацию и отделываются дежурными заявлениями. Глава албанцев Курти делает все, чтобы «этнически изгнать сербов и в дальнейшем вести террор против них».

«Это его основная повестка дня. Цель – очистить Косово и Метохию от сербов», - сказал министр.

Он отметил, что сербы выступают за мирное и демократическое разрешение конфликта, и призвал быть «максимально осторожными и политически мудрыми».

«Мы никому не позволим переступить наши красные линии. Вооруженные силы Сербии будут находиться на таких позициях, которые позволят выполнить любые задачи, связанные с безопасностью нашего государства и сербов в Косово и Метохии. Никто не хочет воевать… но, мы не будем смотреть по телевизору или в социальных сетях, как убивают сербов в Косово и Метохии и как мы их ждем с горячей едой и одеялами у административных линий», - сказал Вучевич.

Военачальник добавил, что перед ним стоит задача развернуть все подразделения сербской армии к 15:00 понедельника.

Вучич привел армию Сербии в полную готовность из-за ситуации в Косово

Ситуация обострилась после выборов в северных муниципалитетах самопровозглашенного Косово. Сербы их бойкотировали, после чего должности мэров заняли албанцы.

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