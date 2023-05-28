В Сербии допустили возможность вооруженного конфликта в Косово
В Сербии допустили вооруженный конфликт в Косово с целью защитить местное население «от террора Курти». При этом Запад объявит Белград «агрессором», используя уже отработанный украинский сценарий. Об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич, передает Republika.
«Конечно же, Сербию можно втянуть в некий конфликт и изобразить агрессором. Такой сценарий мы видели не только в конфликте на Украине, но и в бывшей Югославии. Тогда агрессорами были объявлены регулярные части армии Югославской народной армии», - сказал Вучевич.
По его словам, напряженность в Косово достигла максимума, при этом подразделения KFOR не контролируют ситуацию и отделываются дежурными заявлениями. Глава албанцев Курти делает все, чтобы «этнически изгнать сербов и в дальнейшем вести террор против них».
«Это его основная повестка дня. Цель – очистить Косово и Метохию от сербов», - сказал министр.
Он отметил, что сербы выступают за мирное и демократическое разрешение конфликта, и призвал быть «максимально осторожными и политически мудрыми».
«Мы никому не позволим переступить наши красные линии. Вооруженные силы Сербии будут находиться на таких позициях, которые позволят выполнить любые задачи, связанные с безопасностью нашего государства и сербов в Косово и Метохии. Никто не хочет воевать… но, мы не будем смотреть по телевизору или в социальных сетях, как убивают сербов в Косово и Метохии и как мы их ждем с горячей едой и одеялами у административных линий», - сказал Вучевич.
Военачальник добавил, что перед ним стоит задача развернуть все подразделения сербской армии к 15:00 понедельника.
Ситуация обострилась после выборов в северных муниципалитетах самопровозглашенного Косово. Сербы их бойкотировали, после чего должности мэров заняли албанцы.