Умер французский актер и музыкант Жан-Луи Мурат

Уточняется, что Мурат умер в своём доме в Оверне. Причина смерти пока не названа. «Часть Оверни уходит с ним», – прокомментировал эту новость мэр Клермон-Феррана Оливье Бьянки

За свою жизнь Мурат выпустил два десятка альбомов, при этом релиз последнего должен был состояться 26 мая. Кроме того, на счету Мурата множество работ в кино. Он успел поработать актёром, композитором и сценаристом.