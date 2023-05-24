Умерла Тина Тернер

Легендарная певица Тина Тернер скончалась на 84-м году жизни. Об этом пишет Sky News со ссылкой на ее пресс-секретаря.

Тина Тернер скончалась в городе Кюснахт близ Цюриха после продолжительной болезни.

В 2016 году у певицы диагностировали рак кишечника. Выбранное лечение привело к повреждению почек и почечной недостаточности. Супруг певицы Эрвин Бах отдал ей свою почку.

Поклонники певицы навсегда запомнят ее хиты The Best, Proud Mary, Private Dancer и What’s Love Got to Do With It.