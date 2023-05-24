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Умерла Тина Тернер

Легендарная певица Тина Тернер скончалась на 84-м году жизни. Об этом пишет Sky News со ссылкой на ее пресс-секретаря.

Умерла Тина Тернер
© globallookpress.com

Тина Тернер скончалась в городе Кюснахт близ Цюриха после продолжительной болезни.

В 2016 году у певицы диагностировали рак кишечника. Выбранное лечение привело к повреждению почек и почечной недостаточности. Супруг певицы Эрвин Бах отдал ей свою почку.

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Поклонники певицы навсегда запомнят ее хиты The Best, Proud Mary, Private Dancer и What’s Love Got to Do With It.

В активе певицы восемь премий «Грэмми». Журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц современности.

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