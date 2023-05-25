Армения и Азербайджан взаимно отказались от территориальных претензий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан пришли к договорённости о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом сообщает ТАСС.

Он также добавил, что Армения уже готова разблокировать транспортные и экономические коридоры, а также прочие региональных коммуникаций.

Это также подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, у Азербайджана больше нет никаких территориальных претензий к Армении.