Пашинян прибыл в Москву

"Премьер-министр Никол Пашинян с супругой Анной Акопян прибыл с рабочим визитом в Россию. В аэропорту Внуково его встретил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. 25 мая премьер примет участие в очередном заседании Евразийского экономического совета в Москве. В рамках визита состоится встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.