В Армении заявили, что Пашиняна могли подставить с заявлением о Захаровой

Ранее Захарова прокомментировала высказывание премьер-министра о том, что Армения не собирается выходить из ОДКБ, но опасается, что организация «выйдет из Армении». Она призвала Пашиняна быть осторожнее со словами, поскольку их могут посчитать за попытку «пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ». В ответ премьер-министр заявил, что Захарова не может комментировать его высказывания, она может «только принимать к сведению, что он говорит».