В Армении заявили, что Пашиняна могли подставить с заявлением о Захаровой
Премьер-министра Армении Никола Пашиняна могли подставить с высказыванием об официальном представителе МИД России Марии Захаровой. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в Ереване.
По его словам, МИД Армении «регулярно комментирует заявления руководителей других стран». В связи с этим собеседник агентства допустил, что Пашиняна «просто подставили».
Ранее Захарова прокомментировала высказывание премьер-министра о том, что Армения не собирается выходить из ОДКБ, но опасается, что организация «выйдет из Армении». Она призвала Пашиняна быть осторожнее со словами, поскольку их могут посчитать за попытку «пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ». В ответ премьер-министр заявил, что Захарова не может комментировать его высказывания, она может «только принимать к сведению, что он говорит».