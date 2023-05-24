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Пашинян: Захарова не может комментировать высказывания премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что официальный представитель МИД Мария Захарова не может комментировать его высказывания. Его слова приводит ArmenPress.

Пашинян «запретил» Захаровой комментировать его высказывания
© РИА Новости

По данным агентства, во время правительственного часа в Национальном собрании депутат Арпине Давоян процитировала комментарий Захаровой по поводу заявления Пашиняна о «выходе ОДКБ из Армении».

Премьер-министр ответил, что его собеседниками в РФ являются «президент и председатель правительства страны». А «представитель МИД даже такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что он говорит, он может только принимать к сведению, что он говорит», заключил он.

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Ранее Пашинян заявил, что Армения не собирается выходить из ОДКБ, но опасается, что организация «выйдет из Армении». Это высказывание прокомментировала Захарова. Она призвала премьер-министра быть осторожнее со словами, поскольку их могут посчитать за попытку «пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ».

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